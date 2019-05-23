Vali Deniz ve eşi çocuk evlerinde kalan çocuklarla iftar yaptı

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz Manisa'daki çocuk evlerinde kalan çocuklarla birlikte iftar yaptı.

Manisa Polisevi'nde düzenlen iftar yemeğine Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz'in yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi ve eşi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Vali Yardımcısı Abdullah Etil ve eşi, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve eşi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan ve çocuk evlerinde kalan çocuklar katıldı.

İftar yemeğinin sonrasında Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz iftara katılan tüm çocuklarla yakından ilgilenerek masalarında uzun uzun sohbet etti.