Vali Deniz ve eşi, kadın derneklerini ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa Temsilciğini ve Tarihi Manisa Bezi Dokuma Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

KADEM'e ziyaret

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa Temsilciğini ziyaret etti. KADEM Manisa Temsilcisi Uzm. Dr. Ümit Atman derneğin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, KADEM Manisa Temsilciliğini ziyaret etti. Derneğin Manisa Temsilcisi Uzm. Dr. Ümit Atman ve yönetimi tarafından karşılanan Vali Deniz ve eşi KADEM'in çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Atman, nazik ziyaretleri nedeniyle Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz'e teşekkür ederek, kurulduğu günden beri KADEM'in Manisalı kadınlara yönelik faaliyetleri ve bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Atman, Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz'in Manisa'ya geldikleri günden beri verdikleri desteğin çalışmalarında kendilerini motive ettiğini ifade etti. Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz de KADEM'in çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

Tarihi Manisa Bezi Dokuma Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifine ziyaret

Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şubesi ve Tarihi Manisa Bezi Dokuma Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mübeccel Kafkaslı ve yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kafkaslı, yönetimini tanıtarak kooperatif çalışmaları ve Manisa bezi hakkında bilgi verdi. Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etti. Kadınların elinin değdiği her işte başarı olduğunu vurgulayan Vali Deniz, Manisa'nın ekonomisinin, kültürünün, turizminin gelişmesi adına yapılacak her çalışmaya önem verdiklerini ifade ederek Başkan Kafkaslı ve yönetimine başarılar diledi.