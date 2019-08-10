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Vali Deniz ve eşi şehit ailesi ile bayramlaştı

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Şehit Jandarma Er Ferhat Alakuş’un ailesi ile bayramlaştı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Şehit Jandarma Er Ferhat Alakuş'un ailesi ile bayramlaştı.


Vali Deniz ve eşi, 1976 yılında Van'ın Başkale ilçesinde şehit olan Jandarma Er Ferhat Alakuş'un babası İsmet Alakuş ve annesi Aysel Alakuş ile sohbet etti. Ziyarette konuşan Vali Deniz, "Bu güzel vatan toprağında huzur içerisinde şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde yaşıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum. Bu vesileyle şehit ailelerinin Kurban Bayramını kutluyorum"

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