Vali Deniz ve eşi, Türk Sanatları Sergisine hayran kaldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonunda 17 Aralık tarihinde açılan ‘Kadim İzler 2 Klasik Türk Sanatları' Sergisini ziyaret etti.

17 Aralık tarihinde açılan ve 23 Aralık Pazar günü sona erecek olan 'Kadim İzler Hat, Tezhip ve Minyatür Sergisi'ni gezen Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz sergide, Manisa Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı Hattat Arkın Ongan, Tezhip sanatçısı Suna Ongan ve öğrencilerinin yaptığı 81 eseri inceledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Mehmet Veysi Dörtbudak'ın eşlik ettiği Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz'e sergi ziyaretinde Tezhip sanatçısı Suna Ongan, eserler hakkında bilgi verdi.

Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz sergide yer alan eserlerin büyük emekler sonucu meydana geldiğini belirterek sanatçı Suna Ongan ve öğrencilerini tebrik etti.

Sergiden elde edilen gelirin MCBÜ Yüksek Öğrenim Vakfına aktarılacağı öğrenildi.