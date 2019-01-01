Vali Deniz ve eşi yılbaşında huzurevi sakinlerini unutmadı

Huzurevi sakinleri adına kısa bir konuşma yapan Yalçın Özen söylediği şarkıyla geceyi renklendirdi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz yılbaşı gecesini Manisalılarla birlikte geçirdi. Ziyaretlerei kapsamında Vakıf Huzurevini de ziyaret eden Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz huzurevi sakinleriyle keyifli dakikalar geçirdi. Vakıf Huzurevi Müdürü Ayşe Çoban, Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz'in ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek herkesin yeni yılını kutladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette; Huzurevi sakinleri adına konuşan Yalçın Özen de herkesin yeni yılını kutlamasının ardından şarkı söyleyerek geceye renk kattı.

Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz daha sonra huzurevinin özel bakım bölümünde kalan yaşlıları da ziyaret etti.

Ziyarette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan da yer aldı.