Vali Deniz, yabancı öğrencilerle iftar yaptı

Manisa Valisi Ahmet Deniz Manisa Celal Bayar Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencileri iftar sofrasında ağırladı. Suriyeli öğrenci Beşir Najeh Alkali'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akşam ezanı okumasının ardından oruçlar açıldı. İftar programında konuşan Rektör Prof. Dr. Kemal Çelebi, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde eğitim gören misafir öğrencilere verdikleri öneme değinerek Manisa Valiliği, kamu kurumları, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları olarak yabancı öğrencilerin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını gidermeyi, onlara sahip çıkmayı görev edindiklerini ifade etti.

İftar sofrasında birlik ve beraberlik örneği sergilendiğini belirten Vali Ahmet Deniz "Ramazan ayı bereketiyle, rahmetiyle güzellikleri paylaştığımız bir ay. Farklı dine, farklı etnik yapıya mensup, farklı ülkelerden yüzlerce öğrencimiz burada o yüzden bu sofra kardeşlik ve gönül sofrası. Buradan tüm Dünyaya verdiğimiz güzel bir mesaj var. Dünyamızın buradaki kardeşliğe, sevgi ve saygıya ihtiyacı var. Önemli olan düşüncesi, inancı ne olursa olsun her insanın eşit olarak yaratıldığını bilmek. Peygamber Efendimiz Veda Hutbesinde ‘siyahın beyaza, Arap'ın Aceme üstünlüğü yok' diyor. Üstünlük, iyilik ve takvadır. İyi ve düzgün insan isen üstünsün, gönül insanı isen, hoşgörü sahibi isen üstünsün" dedi.

Türkiye'nin Yunusemre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Mevlana'nın sevgi tohumlarını attığı hoşgörü coğrafyası olduğunu vurgulayan Vali Deniz “İnsanlığın ihtiyacı olan şey hoşgörü, merhamet ve sevgi. Aklıselim, kalbi selim insanlar olmalıyız. Burada güzel bir sofradayız ama Dünyanın birçok yerinde maalesef kan ve gözyaşı var o insanların yaşadığı acıyı ve hüznü hepimizin hissetmesi lazım. Biz, sizleri Türkiye'nin gönül elçileri olarak görüyoruz. Burada gördüğünüz güzellikleri ve misafirperverliği ülkelerinize döndüğünüzde paylaşın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ahmet Deniz ve Rektör Prof. Dr. Kemal Çelebi öğrencilerle sohbet etti.

Düzenlenen iftara; Vali Ahmet Deniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi ve Eşi Asiye Gül Çelebi, Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Osman Güreser ile Suriye, Somali, Çin, İran, Ukrayna, Cezayir, Azerbaycan olmak üzere 150 yabancı uyruklu öğrenci katıldı.