Vali Deniz ziyaretçilerini ağırladı

TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Huriye Uslu ve Yönetim Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Huriye Uslu kendilerini kabulü nedeniyle Vali Deniz'e teşekkür ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Deniz, Manisa'da kadın girişimcilerin ekonomiye katkılarının ön plana çıkmasının sevindirici olduğunu, bu durumun Manisa'nın ekonomisi için önemli bir değer oluşturacağını söyledi.

Hayvanları Koruma Derneği (HAKDEM) Manisa Şube Başkanı Reyhan Elbirliler ve yönetim kurulu üyeleri de Vali Deniz'i makamında ziyaret etti. Elbirliler, Vali Deniz'e dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek hayvan haklarında yaşanılan sorunların çözümünde kendilerine yardımcı olunmasını istedi. Karşılıksız seven ve herkesin dostu olan hayvanlara yapılan kötü muamele ve işkencelerin toplumda derin etkiler bıraktığını, bu durumun asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Vali Deniz, Başkan Elbirliler ve yönetimini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Sancaklı Yörükleri Derneği Başkanı Ahmet Hulusi Arslan ve Yönetimi, Vali Ahmet Deniz ziyaret ederek başarılar diledi. Manisa Sancaklı Yörükleri Derneği Başkanı Ahmet Hulusi Arslan, kendilerini kabulü nedeniyle Vali Deniz'e teşekkür ederek dernek yönetimini tanıttı. Başkan Arslan dernek çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Başkan Arslan ve yönetimine ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Vali Ahmet Deniz, sivil toplum kuruluşlarının hem Türkiye hem de Manisa özelinde güzel çalışmalara imza atmalarının önemine değinerek, dernek yönetimini başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz Manisa Final Lisesi Müdürü Orhan Ektaş'ı da makamında ağırladı. Kendilerini kabulünden dolayı Vali Ahmet Deniz'e teşekkür eden Manisa Final Lisesi Müdürü Orhan Ektaş, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Ahmet Deniz, Manisa Final Lisesi Müdürü Orhan Ektaş'a çalışmalarında başarılar diledi.