Vali Deniz'den 15 Temmuz programına davet

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Türk halkının gösterdiği kahramanlıkla dünya tarihine adını yazdırdığı ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliklerine bütün Manisalıları davet etti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen ve gazi olan vatandaşlar, Manisa'da da anılacak.

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliklerine Manisalıları davet eden Vali Ahmet Deniz, “3 yıl önce hain Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından yapılmak istenen darbe, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletimizin iradesine sahip çıkmasıyla geri püskürtülmüştür. Türk Milleti, 15 Temmuz gecesi destan yazmış, kahramanlığını dosta düşmana bir kez daha göstermiştir. Karanlık sabahın aydınlığa erdiği, tek yürek olan bir milletin yedi düvele karşı destanlaşan bir kahramanlık örneği ortaya koyduğu 15 Temmuz gecesinin üçüncü yıl dönümünde tarih yazan kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anacağız. Birlik ve beraberliğimizi bir kez daha perçinlemek, şehit ve gazilerimizi saygıyla anmak üzere 15 Temmuz günü gerçekleştireceğimiz etkinliklere tüm halkımızı davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Manisa'da düzenlenecek olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı şöyle: “Saat 11.00'da Manisa Şehitliği Ziyareti, 11.45'te Fatih Sergi Salonunda 15 Temmuz Fotoğraf Sergisinin Açılışı ve Anı Defterinin İmzalanması, Hatuniye Camiinde saat 12.45'te Mevlidi Şerif, Dua ve İkram, saat 14.00'da Lale Salonunda Gazeteci-Yazar Bülent Orakoğlu Konferansı, saat 21.00'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Toplanma, saat 21.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı- M.Kemal Paşa Caddesi-Cumhuriyet Meydanı güzergahında Milli Birlik Yürüyüşü, saat 22.00'da Cumhuriyet Meydanında 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri.”