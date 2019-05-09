Vali Deniz'den Başkan Çelik'e tebrik ziyareti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 31 Mart seçimlerinde yeniden Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek tebrik etti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, ikinci kez Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Vali Deniz, “Seçilmesi dolayısıyla başkanımıza hayırlı olsun ziyaretine geldik. Rabbim hayırlı etsin. Önemli olan vatandaşımızın gönlünde yer edebilmektir. Bu makamlara vatandaşın teveccühü ile gelip gidilir. Demokrasinin en güzel şeyi sandık. Ona herkesin saygı duyması lazım. Bizler yerel idare ile merkezi idare, gece gündüz demeden el ele verip milletimize hizmet edeceğiz” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için Vali Deniz'e teşekkür ederek şunları söyledi: “Sayın Valimiz devletimizin ve hükümetimizin Manisa'daki en üst amiri, bizlerin başı, büyüğü. Şüphesiz ki devletin valisinin bizlerin yanında olması, bize ışık tutması, bizim açımızdan son derece önemli. Bu noktada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Valimizin rehberliğinde, katkı ve destekleriyle Şehzadeler Belediyesi olarak halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Bugüne kadarki katkı ve destekleri için Sayın Valimize Şehzadeler halkı adına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bundan sonra da büyük bir uyum ve ahenk içerisinde, el birliğiyle, daha güzel hizmetleri yapabilmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz.”