Vali Deniz'den Başkan Çerçi'ye 'Hayırlı olsun' ziyareti

Mehmet Çerçi'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ağırladı. Başkan Çerçi'ye yeni dönemde başarılar dileyen Vali Deniz, burada yaptığı açıklamada, “Kendisine yeni dönemde hayırlı olsun diyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşımızın gönlüne dokunmak amacıyla Manisamızda çalışmalarda bulunacağız” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet Çerçi ise birlikte güzel hizmetler yapacaklarına inandığını belirtti. Başkan Çerçi, “Valimiz ile geçtiğimiz dönemde sorunların çözümü noktasında birlikte güzel çalışmalar yaptık. Bu dönemde de devlet ve millet için güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.