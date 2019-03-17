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Vali Deniz'den esnafa özel ilgi

Manisa’ya geldiği günden beri vatandaşlarla ve esnafla sık sık buluşan Vali Ahmet Deniz, bu kez de İzmir Caddesinde esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Manisa'ya geldiği günden beri vatandaşlarla ve esnafla sık sık buluşan Vali Ahmet Deniz, bu kez de İzmir Caddesinde esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Deniz, “Sizlerin yüzünün gülmesi, bizlerin yüzünün gülmesi demek, Türkiye'nin yüzünün gülmesi demektir” dedi.


Manisa Valisi Ahmet Deniz, Karaköy'de vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Vali Deniz, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin birleştiği nokta olan Karaköy semtindeki Kırmızı Köprüde vatandaşların yanına giderek birlikte çay içip sohbet etti. Daha sonra İzmir Caddesindeki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Vali Deniz, “Sizlerin yüzünün gülmesi, bizlerin yüzünün gülmesi demek, Türkiye'nin yüzünün gülmesi demektir” dedi.


Vali Deniz daha sonra tarihi Sultan Camii yakınlarında da bir kahvehaneye girerek vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Vatandaşlar ve esnaflar da Vali Ahmet Deniz'in ziyareti ve kendilerine gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür etti.

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