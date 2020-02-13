Vali Deniz'den İHA'ya ziyaret

İHA Manisa Temsilcisi Önder Aydın ve Manisa muhabirleri tarafından karşılanan Vali Deniz, Aydın'dan İHA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Vali Deniz, İHA'nın çok yaygın bir haber ağı olduğunu bildiğini belirterek, muhabirlere çalışmalarında başarılar diledi. Başta eğitim olmak üzere spor, kültür, turizm ve ekonomi alanında Manisa'yı daha yukarılara taşıyacak projelerin devam ettiğini anlatan Vali Deniz, tarım ve sanayide sağladığı katma değer ile şehzadeler şehri Manisa'nın, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

İHA Manisa Temsilcisi Önder Aydın da ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Aydın, İHA'nın Manisa'daki habercilik faaliyetlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki başarılarını Vali Deniz'le paylaştı.