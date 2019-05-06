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Vali Deniz'den Kent Müzesi'ne tam not

Turgutlu’nun tarihine ışık tutan projelerden biri olan Kent Müzesi, Manisa Valisi Ahmet Deniz’den tam not aldı.

Turgutlu'nun tarihine ışık tutan projelerden biri olan Kent Müzesi, Manisa Valisi Ahmet Deniz'den tam not aldı. Turgutlu'da düzenlenen bir etkinlik için ilçede bulunan Vali Deniz, Kaymakam Uğur Turan ve Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte Kent Müzesi'ni gezerek Turgutlu'nun tarihi hakkında bilgi aldı.


Açıldığı günden bu yana binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Turgutlu Kent Müzesi bu defa Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından ziyaret edildi. Turgutlu'da düzenlenen etkinlik sonrası Kent Müzesi'ne geçen Vali Deniz, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ile birlikte müzeyi gezdiler. Müze sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından Vali Deniz'e Turgutlu tarihi hakkında bilgiler verilirken, Vali Deniz Turgutlu'nun tarihinin yansıtıldığı Kent Müzesi için emeğe geçenlere teşekkür ettiğini belirtti. Kent Müzesi anı defterini de imzalayan Vali Deniz, “Turgutlu'nun Kent Müzesi'nde kasabanın tarihi objelerinin yaşatılıyor olmasından dolayı memnuniyet duydum. Geçmişimize, tarihimize sahip çıkılması çok önem arz etmektedir. Turgutlu Belediyesi de Kent Müzesi ile bunu gözler önüne sermiş. Kent Müzesi için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Manisa Valisi Ahmet Deniz'e güzel dilekleri için teşekkür ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Çetin Akın, “Valimiz Ahmet Deniz'e ve Kaymakamımız Uğur Turan'a Kent Müzesi ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kendilerini Turgutlu'da ağırlamaktan dolayı her zaman mutluluk duyarız. Bu ziyaretleri içinde ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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