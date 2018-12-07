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Vali Deniz'den sanayi sitesi esnafına ziyaret

Manisa Valisi Ahmet Deniz, S.

S Manisa Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi yöneticilerini ve burada faaliyette bulunan esnafı ziyaret etti.


Vali Deniz'i ziyaretinde S.S. Manisa Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Türek, Yönetim Kurulu 2. Başkanı Etem Öztaş, yönetim kurulu üyeleri Halil Kırlı, Ahmet Ülke, Ramazan Zonguldak,Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak karşıladı. S.S Manisa Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Toplantı Salonu'nda Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Türek, Vali Deniz'e kooperatif çalışmaları ve üyelerinin sorunları hakkında bilgi verdi. Daha sonra Vali Ahmet Deniz ve yönetim kurulu üyeleri S.S. Manisa Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifinde faaliyette bulunan esnafı ziyaret ederek, işlerinde hayırlı ve bol kazançlar diledi. Vali Ahmet Deniz, beraberindekilerle birlikte 5333 sokaktaki esnafla bir süre oturup çay içerek sorunlarını dinledi.

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