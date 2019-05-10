Vali Deniz'den Sigara Bırakma Polikliniği ve AMATEM'e ziyaret

Vali Deniz Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde bulunan alkol ve madde kullanım bozukluğu olan hastalara ayaktan tedavi yapıldığı AMATEM birimini de ziyaret etti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğini ziyaret etti. Poliklinik hakkında Vali Deniz'e bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, günde ortalama 20-25 kişinin polikliniğe sigarayı bırakmak için başvurduğunu belirtti.

Sigara bağımlılarının büyük çoğunluğunun sigarayı bırakmak istediğini ya da bırakmayı düşündüğünü ifade eden Vali Deniz “Valiliğimizce tütün ve tütün mamullerinin zararları hakkında toplumu bilinçlendirmek ve sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak üzere “Sigarayı Sen de Bırak” kampanyası düzenlenmektedir. Sigarayı bırakma konusunda motivasyon olması açısından 100 kişiye bisiklet, 100 kişiye de Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tesislerinden 6 ay süreli ücretsiz havuz ve fitness üyeliği hediye edeceğiz.” dedi.

Vali Deniz, Sigara Bırakma Polikliniğine başvurarak sigarayı bırakmaya karar veren bir vatandaşı da tebrik etti.

Vali Deniz'e Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği ziyaretinde, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka eşlik etti.

Vali Deniz ayrıca Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesini de ziyaret etti. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde bulunan alkol ve madde kullanım bozukluğu olan hastalara ayaktan tedavi yapıldığı AMATEM birimini de ziyaret eden Vali Deniz hastalarla sohbet etti. Zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için kendilerine inanmaları gerektiğini belirten Vali Deniz, “Yapılması gereken insanlarımızı ve özellikle gençlerimizi bu konularda bilinçlendirerek zararlı alışkanlık edinmelerini engellemek. Zararlı alışkanlara karşı toplumsal bir duyarlılık oluşturmalıyız.” dedi.

Vali Deniz'e ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cengiz Cengisiz eşlik etti.