Vali Deniz'den STK'lara ziyaret

Vali Deniz ziyaretleri kapsamında Manisa'nın en önemli STK'larına ziyaretler gerçekleştirdi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(MESOB), Manisa Ticaret Borsası, Şehzadeler Ziraat Odası ile Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (MESKOP)'u ziyaret etti.

MESOB ziyareti

Vali Ahmet Deniz, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(MESOB) Başkanı Hasan Geriter ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette konuşan MESOB Başkan Hasan Geriter, Vali Deniz'in kendilerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sayın Valimizin esnaf teşkilatına yapmış olduğu bu ziyaretten büyük bir memnuniyet duydum. Sayın Valimiz bugün bize yapmış olduğu bu ziyaretle devlet millet kaynaşmasının en güzel örneğini verdi. Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz” dedi. Vali Deniz de fırsat buldukça esnafları ziyaret ettiğini, birlikte oturup çay içtiklerini, sohbet ettiklerini belirterek, “Bizim insanımız kadirşinas, candan insanlar. İnsanlarımızın gönüllerini, hayır dualarını almaya çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadarıyla, hep beraber el ele vererek onlara en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz” şeklinde konuştu. Vali Ahmet Deniz MESOB personelini de ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Şehzadeler Ziraat Odasına ziyaret

Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, Şehzadeler Ziraat Odasını da ziyaret etti. Ziyarette Vali Ahmet Deniz'i Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve yönetimi karşıladı. Kendilerini ziyareti nedeniyle Vali Ahmet Deniz'e teşekkür eden Başkan Altındağ, Vali Deniz'e oda çalışmaları hakkında bilgi verdi. Altındağ, Yuntdağı bölgesinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla,Menengiç ağaçlarının aşılanarak Antep fıstığı üretilmesine yönelik hazırladıkları projeyi sundu. Vali Ahmet Deniz de, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve üyelere çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Vali Deniz, Manisa'nın üretim kültürü olan, potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu ifade ederek, yerel ve merkezi kurumlar olarak Manisa'nın üretimine katkıda bulunacak her çalışmayı el birliğiyle yapacaklarını ifade etti.

Manisa Ticaret Borsası ziyaret

Vali Ahmet Deniz, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetimini ziyaret etti. Kendilerini ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Vali Deniz'e çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2017İstihdam Seferberliğinde 52 bin civarında istihdam ile Türkiye'nin 1.2 civarında ortalaması bulunurken, Manisa'nın 1.8 civarında olduğunu ifade eden Özkasap, Şubat ayında yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Şurasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'ya istihdam seferberliğinde 60 bin hedef verdiğini dile getirdi. Özkasap, Manisa'nın bu potansiyeli olduğunu ifade ederek, “Burası Manisa, burada iş var, aş var” dedi. Vali Deniz'in kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Başkan Özkasap, Manisa Teknokent'te bulunan laboratuvarı güncelledikleri ve akredite ettikleri bilgisini vererek, Manisa için ne gerekiyorsa üyeleriyle birlikte Manisalıların yanında olduklarını söyledi. Vali Ahmet Deniz de, Manisa'da istihdam sağlanması, katma değeri yüksek ürünler ile Türkiye ve yerel ekonomiye katkı sağlanması adına el birliği içerisinde çalışılması gerektiğini vurguladı. Vali Deniz, “Ortak akılla destekleyerek, fikir üreterek, herkesin yapacağı bir şey mutlaka var. İyi niyetle koşturabildiğimiz kadar koşacağız. Manisalılar her şeyi yapar. Bizim insanımız yeter ki istesin, yapamayacağı bir şey yok” dedi. Vali Deniz çalışmaları nedeniyle Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve yönetimine teşekkür ederek başarılar diledi.

MESKOP'a ziyaret

Vali Ahmet Deniz, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (MESKOP)'u ziyaret etti. Vali Ahmet Deniz'i MESKOP Başkanı Recep Çınar, Başkan Vekili Sait Başbelen, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Üzen karşıladı. MESKOP Başkanı Recep Çınar, Vali Ahmet Deniz'e ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek Kooperatif ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Ahmet Denizde MESKOP Başkanı Recep Çınar'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.