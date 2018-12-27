Vali Deniz'in eşi Olcay Deniz özel öğrencilerle buluştu

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz, vali yardımcıları ve kaymakam eşleriyle beraber Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Vali Deniz'in eşi Olcay Deniz ilk olarak Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. kademe sınıflarını gezerek, öğrenci ve velileriyle sohbet edip sorunlarını dinledi. Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Okulu 1.Kademe Okul Müdürü Mehmet Ali Selçuk, okuldaki öğrencilerin engel grupları, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Selçuk, “Orta-ağır zihinsel engelliler 1.kademeyiz. Anasınıfı ve 10 sınıfta 56 öğrencimize, 22 öğretmen, 2 idareci, 1 rehber öğretmen ve 6 servis personeli ile hizmet vermekteyiz.Okulumuzda 12'si downsendromlu, 10'u otistik olmak üzere orta ve zihinsel engelli öğrenciler eğitim almaktadır” dedi.

Daha sonra Olcay Deniz, vali yardımcıları ve kaymakam eşleriyle birlikte Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Okulu 2. kademe sınıfları da ziyaret ederek öğrenciler ve velilerle yakından ilgilendi. 2. Kademe Okul Müdürü Murat Ceylan toplantı salonunda okul ve faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Öğrenci annelerinin verdiği mini konserin ardından beden eğitimi salonu, resim, ebru ve galoş yapımı atölyeleri gezildi.Öğrencilerin çalışmalarını izleyen Olcay Deniz'e öğrencilerin yapmış olduğu şal hediye edildi.

Program sonunda eğitim gören öğrenci anneleri Vali Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz, vali yardımcıları ve kaymakam eşlerine ikramda bulundular.