Vali Deniz'in eşi Olcay Deniz'den şehit polis ailelerine ziyaret

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz şehit ailelerini ve yakınlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Vali Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz'e Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in eşi Nejla Bilgiç eşlik etti. İlk olarak, 26 Kasım 1988 tarihinde Mardin Nusaybin ilçesinde terör ile mücadele operasyonunda şehit olan polis memuru Hikmet Onan'ın annesi Şengül Onan'ı ziyaret eden Deniz, şehit kardeşleri Hafize Afacan ve Nagihan Uzun ile sohbet ederek acılarını paylaştı.

Vali Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz daha sonra 18 Haziran 1979 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevi başında şehit olan Komiser Muzaffer Candoğan'ın eşi Tülin Candoğan'ı ziyaret etti. Deniz, kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu, herhangi bir sorunları olduğunda mutlaka kendilerine bildirmelerini istedi.

Vali Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz,13 Kasım 2007 tarihinde trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Hasan Akoral'ın eşi Figen Akoral'ı da ziyaret ederek, acılarına ortak oldu. Ziyaret sırasında Deniz, şehit polis memuru Hasan Akoral'ın annesi Nurten Akoral ve babası Osman Akoral, şehidin 15 yaşındaki oğlu Osman Akoral, şehidin kardeşleri Huriye Ceylan ve Niyazi Akoral ile sohbet etti. Şehit ailelerinin yakın ilgisiyle karşılanan Vali Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in eşi Nejla Bilgiç, devletin ve milletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.