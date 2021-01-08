Vali Karadeniz açıkladı: "OSB'deki işçiler de aşılanacak"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Manisa'daki korona virüs vakalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son bir buçuk ay öncesine göre Manisa'daki ölüm oranlarının 10'da 1'e düştüğünü vurgulayan Vali Karadeniz yoğun bakım ünitelerinde bir sıkıntı olmadığını söyledi. Aşıyla ilgili de konuşan Vali Karadeniz ne olursa olsun aşıyı yaptıracağını, Manisa'daki büyük sanayi kuruluşlarındaki işçilerin de aşılanacağını söyledi.

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, korona virüs pandemisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vali Karadeniz, Manisa'da vefat sayısının bir buçuk ay öncesine göre 10'da 1'e düştüğünü belirtti. Dünya olarak zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Vali Karadeniz, yaşanan herhangi bir afete karşı Türkiye olarak dünyaya örnek olacak şekilde müdahalelerde bulunduklarını açıkladı.

Vali Karadeniz, "Yoğun bakım ünitelerimizde hiçbir sıkıntı yok, boşluklarımız var, rahatlıkla yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımıza sadece Covid-19 değil diğer hastalıklarda da hizmet verebilecek durumdayız. Kapasitelerimiz dolu değil. Şu anda sağlık hizmeti verme kapsamında hastanelerde hiçbir sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz, ziyaretine gelen iki Covid-19 hastası olduğunu sonradan öğrendiğini açıklayarak, "Rakam tartışmıyorum. Tabii ki tedbirler çok önemli. Sanıyorum burada vatandaşımızın yakınındaki hastalardan, vakalardan ve vefat eden hastalardan etkilenmesinin de kendi tedbirlerini almasında önemli rol oynadığını düşünüyorum. Kişisel düşüncem bu. İnsanımız artık bu tedbirleri biraz daha özümsedi ve uyguluyor. Hastalığın bulaşmasını önlemenin en temel şeyi bu maske. Makamıma ziyarete gelen sonradan Covid-19 hastası olduğunu öğrendiğim (farklı zamanlarda) iki kişi de ağırlamıştım. Bunu sonradan öğreniyorsunuz. Ama maske takılı olduğu için herhangi bir sorun yaşamadım. Dışarıdan ziyade bulaş daha çok ev içinde." şeklinde konuştu.

Manisa'daki büyük kuruluşların da Vestel gibi büyük fabrikaların da aşılanacağını söyleyen Vali Karadeniz, “Ne olursa olsun aşı yaptıracağım” dedi.

Vali Karadeniz, maske ve mesafe kuralına dikkat edilmesi gerektiğini, kurallara uymanın önemli olduğunu ifade ederek, eğer kurallara uyulmazsa 1 ay önceki durumların yaşanabileceğini vurguladı.