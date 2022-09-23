Vali Karadeniz Akhisar Bilim Şenliğine katıldı

Vali Karadeniz, TÜBİTAK 4007 Akhisar Bilim Şenliğinde astronomi, bilim, robotik kodlama, sanat, dil öğrenimi, tasarım gibi çeşitli etkinliklerin yer aldığı stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Günümüzde ülkelerin kendilerini geliştirmesi açısından bilim ve teknolojik gelişmelerin önemli olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, geleceğin mimarı çocuk ve gençler için bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını ifade ederek, TÜBİTAK 4007 Akhisar Bilim Şenliğinin düzenlenmesinde emeği geçenler teşekkür etti.

Vali Yaşar Karadeniz'e Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici eşlik etti.

Akhisar'da bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen bilim şenliğinde katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması, bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılması amacıyla 7'den 70'e herkesin katılabileceği etkinlikler düzenlenecek. Robotik kodlama başta olmak üzere sanat, dil öğrenimi, tasarım, mühendislik, STEAM alanları, seminerler, panel gibi 50'den fazla aktivitenin olacağı bilim şenliği 22-23-24 Eylül 2022 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Vali Yaşar Karadeniz, daha sonra bir gıda fabrikasını ziyaret etti. Firma yetkilileri tarafından karşılanan Vali Yaşar Karadeniz, fabrikanın üretim tesisini gezerek üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.