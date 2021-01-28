Vali Karadeniz, Akhisar ilçesinde incelemelerde bulundu

Bir dizi ziyaret ve inceleme için Akhisar ilçesine giden Vali Yaşar Karadeniz ilk olarak Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya'yı makamında ziyaret ederek kaymakamlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz daha sonra deprem riskine karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında bir bölümünde güçlendirme çalışması yapılan ve bir bölümü de yıkılacak olan Akhisar Kayhan Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Akhisar Kayhan Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı incelemesinde Vali Yaşar Karadeniz'e Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve yetkililer eşlik etti.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan proje doğrultusunda Akhisar Kayhan Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, A ve C blok binalarının güçlendirme işlemleri ile B blok atölye binası için de yıkım işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Vali Karadeniz kazı alanlarını inceledi

Vali Yaşar Karadeniz, Akhisar ilçe merkezinde yer alan Hastane Höyüğü ve Thyateira Tepe Mezarlığı ören yeri kazı alanında da incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kazı alanında yapılan çalışmalar, 2018 yılında başlatılıp tamamlanan Roma Sütunlu Yolu ve alanın projesine ilişkin bilgilendirmenin ardından Akhisar Müzesi'ni ziyaret eden Vali Karadeniz daha sonra 2011 yılından bu yana kazı çalışmaları devam eden Hastane Höyüğü kazı alanında da incelemelerde bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz, alanda yürütülen çalışmalar ve planlanan çalışmalarla ilgili Vali Yaşar Karadeniz'e bilgi verdi. Bu alanların Manisa ve Akhisar için öneminin büyük olduğunu belirten Vali Karadeniz, çalışmaların kesintiye uğramadan devam etmesi için gerekli koordinasyonun sağlanacağı ve destek verileceğini belirtti.

İncelemelerde Vali Yaşar Karadeniz'e Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdür İbrahim Sudak, Kazı Başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz, müze müdürü ve müze uzmanları eşlik etti.