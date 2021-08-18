Vali Karadeniz Akhisar'da temaslarda bulundu

Vali Yaşar Karadeniz, Akhisar ilçesinde ilk olarak Kaymakam Sabit Kaya'ya ziyarette bulundu. Kaymakam Kaya, ilçenin genel durumu, devam etmekte olan yatırım, faaliyet ve projelere ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi verdi. Vali Karadeniz, daha sonra Kaymakamlık hizmet binası önünde yer alan Kovid-19 aşı noktasını ziyaret ederek İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'tan Akhisar ilçesinde devam eden aşılama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplumsal bağışıklığı kazanmak için aşı yaptırmanın önemli olduğunu belirten Vali Karadeniz, aşılama çalışmalarında özveriyle görev yapan sağlık personeline teşekkür etti.

Akhisar ilçesinde Kaymakamlık ve Kovid-19 aşı noktası ziyareti sonrası Vali Yaşar Karadeniz, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Ali Erdayıoğlu, Akhisar Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbuğa ve Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Ahlat'ı ziyaret ederek, sanayi, tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalar ile projeler hakkında bilgi aldı. Akhisar'ın tarım ve sanayisi ile Manisa'nın önemli ilçelerinden bir tanesi olduğunu belirten Vali Karadeniz, ürettiği ürünlerle önemli bir rekabet gücüne sahip olan Akhisar'ın markalaşması, küresel pazar payının artarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla çalışan herkese teşekkür etti.