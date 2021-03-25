Vali Karadeniz çay bahçesi denetimlerine katıldı

Covid-19 ile mücadelede kontrollü normalleşme sürecinde illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda 4 gruba ayrılması ve il bazlı tedbirler uygulanmaya başlamasıyla hayata geçirilen Tematik Denetimler kapsamında Vali Yaşar Karadeniz, çay bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz'e Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Manisa Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çetin ve oda başkanları eşlik etti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da vaka sayılarında artış olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, “Bu virüs öyle bir şey ki en ufak bir boşluğu affetmiyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber insanlar arasındaki temasın artması bu virüsün tekrar yaygınlaşmasına sebebiyet verdi. Buna paralel olarak hasta sayımız, yoğun bakımdaki hasta sayımız ve entübe hasta sayımızda bir artış söz konusu. Fakat bu artış kontrol edilebilir durumda. Bu artışı daha ileriye götürmememiz lazım. Bunun da çaresi tedbirli olmamızdan geçiyor” dedi.

“Herkesin ekmeğine sahip çıkarcasına kurallara uymasını sağlamalıyız”

Covid-19 ile mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olduğunu belirten Vali Karadeniz, “Salgınla mücadelede, virüsün insan sağlığını tehdit eden yönünü ortadan kaldırmaya çalışırken ekonomik ve sosyal yaşantımıza da devam etmenin yollarını bulmak zorundayız. Elbette dışarıya çıkacağız, alışveriş yapacağız, restorana gideceğiz, düğünlerimizi yapacağız ama belirlenen kurallara uygun olarak yaparsak yeni kısıtlamaların gelmesi için hiçbir neden kalmaz. Burada da esnafımıza büyük bir görev düşüyor. Herkesin ekmeğine sahip çıkarcasına bu kurallara uymasını sağlamalıyız. Bu uzun soluklu kısıtlamalardan dolayı herkes çok bunaldı. Bu bunaltıcı günlerin geri gelmemesi için tedbirlere uymamız gerekiyor. Kamu görevlileri olarak bize de bunun uygulanmasını sağlamak, uymayanlara işlem yapmak düşüyor” şeklinde konuştu.