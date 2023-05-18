Vali Karadeniz Demirci'de temaslarda bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Demirci ilçe ziyaretinde ilk olarak Kaymakam Adem Kaya'yı makamında ziyaret etti. Kaymakam Adem Kaya, ilçenin genel durumu, yapılan çalışmalar ve projelere ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Vali Karadeniz daha sonra Demirci Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı. Vali Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Kaymakam Adem Kaya ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Demirci Organize Sanayi Bölgesi etap çalışması, imar planı, tüm altyapı etüt- proje mühendislik hizmetleri, parselasyon planlaması, hizmet destek alanlarının planlanması konularının görüşüldüğü toplantıda diğer gündem maddeleri değerlendirildi.

Demirci Kadın Kooperatifine ziyaret

Vali Yaşar Karadeniz, Demirci Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı sonrası Demirci Tarım Ürünleri Merkezinde yer alan Demirci Kadın Kooperatifini ziyaret etti.

Kooperatifte bulunan kadınlardan ürettikleri ürünler ve çalışmalarına ilişkin bilgi alan Vali Karadeniz, kadınların üretime ve ekonomiye katkı sunmak için ortaya koydukları çalışmaların çok değerli olduğunu ifade ederek kadın kooperatifi üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.