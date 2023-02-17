Vali Karadeniz deprem bölgesine gönderilen yardımları inceledi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası Manisa'dan bölgeye gönderilen yardımları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde, saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde; Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'de 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Manisa halkı depremden etkilenen illerin yaralarını sarmak için büyük bir gayret gösteriyor. Vali Yaşar Karadeniz, Ahmetli ve Salihli ilçelerini ziyaret edip, deprem bölgesine gönderilmek üzere yapılan çalışmaları ve üretilen ürünleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ahmetli ilçesine giden Vali Karadeniz, Ahmetli Kaymakamlığı Kayıt Merkezi ve Ahmetli Belediye Başkanlığı Yardım Toplama Alanı'ndaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, karavan üretimi yapan özel firmadaki karavan üretimini yerinde inceledi. Vali Yaşar Karadeniz'e, Ahmetli ilçesinden deprem bölgesine toplamda 10 adet karavan ve 28 adet konteynerin gönderildiği bilgisi verildi.

Vali Yaşar Karadeniz, Salihli ilçesinden deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımları ve yapılan çalışmaları da yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.

Salihli Yardım Toplama Merkezi ve Depremzede Kayıt Merkezine ziyarette bulunan Vali Karadeniz, ilçede toplanan yardımların son durumu ve ilçeye gelen depremzedeler için yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Salihli Soba İmalat Alanı ve seyyar duş-tuvalet imalathanelerini ziyaret eden Vali Karadeniz'e, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından 104 adet soba, Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir işletme tarafından toplamda 56 adet duş-tuvalet kabini üretiminin planlanmakta olduğu bilgisi verildi.

Vali Karadeniz; deprem bölgesine sağlanan yardım ve destekler konusunda Manisa'nın örnek bir güç birliği içerisinde olduğunu, kamu, özel sektör ve gönüllü olarak çalışanlar sayesinde yapılan üretimlerle depremzede vatandaşların özellikle seyyar duş-WC, varil soba, konteyner, hijyen malzemesi, giyim gibi acil ihtiyaçlarının karşılanması yönünde çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Manisa'dan bölgeye sevk edilen personel sayısı 6 bini geçti

Öte yandan Manisa Valiliği, Manisa'dan deprem bölgesine sevk edilen destekler hakkında bilgi verdi. Deprem bölgesine Manisa'dan 6 bin 123 personel, 584 araç, 145 iş makinesi, 425 yardım tırı, 242 yardım kamyonu, 120 konteyner, 111 seyyar tuvalet ve 2 uçak sevkiyatı yapıldı.

Ayrıca, deprem bölgesinden Manisa'ya 7 bin 247 depremzede gelirken, bin 31 kişi barınma merkezine yerleştirildi, 896 kişi ise sağlık kuruluşlarına başvurdu.