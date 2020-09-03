Vali Karadeniz deprem sonrası çalışmalar hakkında bilgi aldı

Vali Karadeniz, İl Müdürü Güray Karakaya'dan kurumun genel faaliyetleri ve Manisa'da geçtiğimiz aylarda yaşanan depremler sonrası gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde meydana gelen depremler sonrasında yapılan hasar tespit çalışmalarının sona erdiği, Kırkağaç ve Akhisar'da 18 ahır, 3 orta hasarlı iş yeri ile 365 ailenin hak sahibi kabul edildiğini belirten Müdür Karakaya ve personeline çalışmaları için teşekkür eden Vali Yaşar Karadeniz, “Deprem ülkemizin bir gerçeği. Bu sebeple depremle yaşamayı öğrenmeli, yapılarımızı depreme dayanıklı hale getirmeliyiz. Yaşanılan depremlerden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.