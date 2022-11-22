Vali Karadeniz, dergi çıkarmaya hazırlanan öğrencilerin sorularını yanıtladı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, gençlerin nitelikli istihdam gücünü arttırmaya yönelik hazırlanan Manisa Eğitim Sanayi İşbirliği Projesi (MESİP) çerçevesinde, meslek lisesi öğrencileri tarafından çıkarılacak olan Mesleğim Geleceğim Dergisi'nin ilk sayısı için öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Manisa Eğitim Sanayi İşbirliği Projesi (MESİP) çerçevesinde, "Mesleğim Geleceğim" isimli bir dergi çıkarmaya hazırlanıyor. Derginin hazırlıkları devam ederken, öğrenciler ilk sayı için Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile röportaj yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve Organize Sanayi Bölgesi Koordinatörü Vildan Şen eşliğinde Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret eden Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Burcu Cıvan, Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Selin Öztürk, Burak Ergin Şeker ve Mehmetcan Özçelik, Vali Karadeniz'e çıkaracakları dergiyle ilgili bilgi vererek merak ettikleri soruları sordu.

Öğrencilerin meslek liseleri ve MESİP projesine ilişkin sorularını yanıtlayan Vali Yaşar Karadeniz, bu tür çalışmaların önemine vurgu yaptı.

"Derginin projeye çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum"

Vali Karadeniz, "Eğitim öğretim sadece derse çalışmak, dersten çıkıp yazılıya girmek, yazılıdan ve sözlüden not almak değil. Bunun yanında öğrencilerin sosyal ve sportif birçok faaliyetin içerisinde bulunması oldukça önemli. Özellikle kendi eğitim alanınızla ilgili yayınlar oluşturmak, bunu okuyucular ve izleyicilerle buluşturmak oldukça önemli. MESİP projesi ile de sizden sonraki nesillere de bu yaptığınız çalışmaların ulaşmasını sağlayacaksınız. Bu açıdan MESİP projesinde emeği geçenlere ve uygulanmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Mesleğim Geleceğim Dergisi'nin bu projeye çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Kendisinin de meslek lisesi mezunu olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, şöyle devam etti:

"Bizim dönemimizde okullara sınavla giriliyordu. Sınavına girdiğiniz bir okulda tekrar bir sınav yapılarak teknik liseye geçiliyordu. Endüstri meslek liseleri üç yılda biterken, teknik lise okuyanlar dört yıl okuyarak mezun oluyordu. Dolayısıyla bu da okulumuzu, teknik liseleri oldukça başarılı ve gözde okullar haline getirmişti. Son yıllarda meslek liselerine de eğilimin artması oldukça memnuniyet verici ve büyük başarılar yakalayan meslek liselerimiz var. Bunların arasında Manisa'dan da okullarımız var. Önemli olan bunların sayısını artırmak olduğunu düşünüyorum."