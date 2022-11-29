Vali Karadeniz emniyet ve jandarma çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek güvenlik güçlerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz daha sonra Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ile birlikte ilçedeki çalışmaları değerlendirdi.

İlk olarak İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve emniyet personeli tarafından karşılandı. Ziyarette Müdür Uslusoy, Vali Karadeniz'e İl Emniyet Müdürlüğü mevcut personel durumu ve emniyet birimlerince gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Manisa halkının huzur ve güvenliği için Emniyet Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadelesini aralıksız olarak devam ettirdiğini söyleyen Vali Karadeniz, Manisa Emniyet Müdürlüğü personelinin başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini söyleyerek, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Karadeniz, İl Emniyet Müdürlüğü ziyareti sonrasında Yunusemre Kaymakamlığını ziyaret etti. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay tarafından karşılanan Vali Karadeniz, kaymakamlık ve ilçe genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Yaşar Karadeniz son ziyaretini ise İl Jandarma Komutanlığı'na gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve personeli tarafından karşılanan Vali Karadeniz, ziyaretinde ilk olarak Şeref Defterini imzaladı. Kamunun huzur ve güvenliğinin güvenlik güçlerimize emanet olduğunu belirten Vali Karadeniz, “Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla görev yapan Jandarma Teşkilatımız, vatandaşlarımızın güvenine mazhar olmuş köklü ve önemli kuruluşlarımızın başında gelmektedir. İlimiz genelinde görev yapan Jandarma personelimiz de özverili çalışmalarıyla her zaman vatandaşlarımızın yanında yer almaktadır.” dedi.

Ziyarette, Tuğgeneral Tombul tarafından İl Jandarma Komutanlığının çalışmalarına ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi verildi. Vali Karadeniz, Tuğgeneral Zafer Tombul ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.