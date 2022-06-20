Vali Karadeniz, geleceğin kaşif ve tasarımcılarını kutladı

World Robot Olmpiad (WRO)-Dünya Robot Olimpiyatları'nda Türkiye ikincisi olan "DOIT-SELF" takımı ve Türkiye üçüncüsü olan "INVENTORS" takımı öğrencileri ile Afyon'da düzenlenen 1. Kendin Yap Atölyeleri Festivalinde 1'inci olan 3D Tasarım Takımı öğrencileri danışman öğretmenleriyle birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, takım koçu ve danışman öğretmenler Seher Karaman, Refik Açıkel ile Serap Açıkel'in eşlik ettiği ziyarette öğrenciler derece yaptıkları projelerine ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi verdi. Manisa'da kodlama atölyelerinin kurulması ve bu atölyelerde yapılan proje ile çalışmalarda büyük yol alındığını belirten Vali Karadeniz, öğrencilerin bu atölyelerde yaptıkları çalışmalarının özgün olması gerektiğini ifade ederek, “Özgün düşünebilen, her yerin kendine özgü özellikleri ile yapacağınız her üretimin kendine özgü tasarımı ve kullanıcıya da kendine özgü artıları olan şekilde üretirsek katma değerimizi yükseltiriz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu bakış açısı ile yetiştirmemiz lazım. Tasarım ve kodlama çalışmaları da bu anlamda sizlere çok destek olan çalışmalar. Manisa'da daha önce başlamış olan Kodla Manisa Projesi belli bir mesafe almıştı. Onun üzerine Kendin Yap Atölyeleri de gelince ikisinin bir arada sizlere daha güzel imkânlar ve fırsatlar sunduğunu düşünüyorum. Sizlerin de elde etmiş olduğu başarılar bu fırsatlardan iyi bir şekilde yararlandığınızı gösteriyor. Başarılarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyor; yeni başarılarınızı da bekliyorum. Sizlere destek olan ailelerinizi de tebrik ediyor; öğretmenlerimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

WRO-Dünya Robot Olimpiyatları'nda Türkiye 2'ncisi olan ve 5. sınıf öğrencilerinden oluşan INVENTORS Takımının Yazılımcısı Şehitler Ortaokulu öğrencisi Yavuz Emre Taşaltı, Robot Tasarımcısı Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Selim Tuna Köroğlu ve Zemin Tasarımcısı Cemal Ergün Ortaokulu öğrencisi Mehmet Eren Gülenç aynı yarışmada Türkiye 3'üncüsü olan ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşan DOIT-SELF Takımının Yazılımcısı Ali Rıza Çevik Ortaokulu öğrencisi Eymen Sunmaz, Robot Tasarımcısı Şehitler Ortaokulu öğrencisi İbrahim Ege Akkuş ve Robot ve Zemin Tasarımcısı Erdem Gedizli ve Afyon'da düzenlenen 1. Kendin Yap Atölyeleri Festivalinde 1'inci olan 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 3D Tasarım Takımı ise Saruhanlı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Betül Uğur ve Zeynep Agış ile sohbet eden Vali Karadeniz, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yaşar Karadeniz, 01-04 Eylül 2022 tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek olan Friendship Invitational 2022 Turnuvası için kura çekimine katılmaya hak kazanan INVENTORS Takımına başarılar diledi.