Vali Karadeniz, Gördes'te muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

Manisa'nın Gördes ilçesini ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.

Vali Yaşar Karadeniz, Gördes ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Gördes Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Karadeniz, Kaymakam Muhammet Özyüksel'den ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projelere ilişkin bilgi aldı. Vali Karadeniz daha sonra Gördes ilçesinde görev yapan muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve istekleri dinledi. Vali Yaşar Karadeniz'in başkanlığını yaptığı toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Gördes Kaymakamı Muhammet Özyüksel, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve kurum müdürleri katıldı.

‘Muhtar ve Vatandaş Buluşması'nın açılış konuşmasını yapan Vali Karadeniz, 2016 yılında İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda belli aralıklarla kaymakamlarla birlikte muhtarlar ve halk toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bu toplantı Gördes'te geniş katılımlı olarak yaptığımız ilk toplantı. Bugün sizlerle bu toplantıyı yapmakta ki amacımız sizlerden talep ve isteklerinizi almak, çözüm gerektiren konularında mevzuat doğrultusunda çözüme kavuşturulmasını hızlandırmak” dedi.

Muhtarlar ve vatandaşlardan talep, istek ve ilçede gerçekleştirilmesi istenilen çalışmalar ile tarımsal üretime ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda Vali Karadeniz, Manisa'nın verimli topraklar üzerinde yer aldığını ilçelerin her birinde farklı tarım ürünlerinin yetişerek, Manisa ve ülke ekonomisine katkı sağlandığını belirtti. Çiçekli ve Güneşli Barajı ile Karayağcı ve Doğanpınar Göletleri sayesinde Gördes'te tarım arazilerinde sulu tarım yapılabildiğini bu sayede verimin arttığını dile getiren Vali Karadeniz, tarımsal üretimde kullanılan su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini bu sebeple tarımda modern sulama tekniklerinin önemli olduğunu da vurguladı.

Vali Karadeniz, “Yapmış olduğumuz bu toplantıların bize birçok faydası var. En önemli iki faydasından birincisi; taleplerin ne olduğunu, nelerin öncelik sırasına alındığını doğrudan sizlerden öğrenmek. İkinci önemli husus da burada görülen kamu hizmetlerinin hangi noktasında aksamalar var. Bunların bilgisini de alıp bununla ilgili yapılması gereken yeni işlemler nelerdir, düzeltmelerin neler olması gerekiyor, bu konularda hepimiz fikir sahibi olacağız. Biz bu talepleri tutanağa geçiriyoruz ve bunun takibini yapıyoruz. Bir sonraki toplantıda da bu konular tekrar ele alınacak. Hangileri hangi ölçüde gerçekleşmiş, hangi konularda aksaklık yaşanmış bunları mutlaka gözden geçireceğiz” dedi.

Muhtar ve vatandaşların taleplerinin alınması sonrasında ilgili kurum müdürleri tarafından toplantıda dile getirilen konulara ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Çeşitli sebepler dolayısıyla yapımı tamamlanamayan Gördes–Akhisar yolunun yapım işinin de görüşüldüğü toplantıda Vali Karadeniz, “İlçenizin ve mahallenizin sorunlarına sahip çıktığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Gördes'in şuan en büyük konusu; yol. Bu konuda yüklenici firma sürecine takılmış. Umarım Gördes yolu bir an önce bitirilip Akhisar'a bağlanır. Bir sonraki aşamada da Demirci yolunun bitirilmesi fırsat olur” şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda Vali Karadeniz, toplantıya katılıp vakit ayıran herkese teşekkürlerini ileterek, katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Yaşar Karadeniz, Gördes ilçesi ziyaretinde ‘Muhtar ve Vatandaş Buluşması' sonrasında Gördes Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti. Burada kalan yaşlılarla yakından ilgilenen Vali Karadeniz, sohbet edip hatırlarını sordu.

Vali Karadeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı yatırımlardan biri olan ve Gördes Belediyesi öz sermayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ve İller Bankası kredisiyle hayata geçirilen Gördes Millet Bahçesi'ni de gezdi.

Ziyarette Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, seyir kulesi, millet kıraathanesi, düğün ve çeşitli etkinliklerin yapılabileceği kır gazinosu, süs havuzları, oyun parkları, spor alanları, piknik alanları gibi üst yapım işlemlerinin tamamlandığı Millet Bahçesine ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi verdi.