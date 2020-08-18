İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Karadeniz ile Manisa'nın projelerini görüştüler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile bir araya gelerek, Manisa merkezi olan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerini ilgilendiren projelerle ilgili bilgi verdi.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile valilik makamında bir araya geldi. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu da yer aldı. Manisa merkezinde yapılan proje ve hizmetlerin masaya yatırıldığı toplantıda Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerini ilgilendiren projelerle ilgili Vali Karadeniz'e bilgi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.