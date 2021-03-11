Vali Karadeniz, kadına yönelik şiddette gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yaşar Karadeniz, aile içi şiddetin son zamanlarda yine gündemin ön sıralarında yer almasına dikkat çekerek imkânlar ve mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerekenlerin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan müracaatlar konusunda sonuç odaklı çalışılması gerektiğini belirten Vali Karadeniz, “Özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili müracaatlara rutin işlem gözüyle bakmamamız gerekiyor. Örneğin bir kadın eşinden tehdit aldığı için gelip kolluk kuvvetine müracaat etti. Onların müracaatı alınır, işlemleri yapılır, konu adliyeye intikal eder. Bu işlemlerden sonra diyelim ki koruma tedbir kararı verilerek gönderildi. Bu durumda biz üstümüze düşen görevi yaptık, bu iş bitti gözüyle bakarsak, biz bu mücadeleden kazançlı çıkamayız” şeklinde konuştu.

“Önemli olan olaydan sonra işlem yapmak değil, olayı önleyebilmek”

Yapılan müracaatlarda sürecin nasıl ilerlediğinin takip edilmesi gerektiğini belirten Vali Karadeniz, “Uzaklaştırma kararı verilmişse gerçekten bu kararlara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi gerekiyor ki bu tür bu olayların önüne geçebilelim. Yoksa bu toplantılarımız, mutat toplantılar haline gelir ve kaybettiğimiz zaman haline dönüşür” dedi. Her olayı kendi içinde değerlendirerek kolluk birimlerinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, yerel yönetimlerin ve ilgili diğer kurumların bu konuların takipçisi olması gerektiğini söyleyen Vali Karadeniz, “Önemli olan olay olduktan sonra işlem yapmak değil, önemli olan daha kötü olayların olmasını önlemek. Hedefimiz bu olmalı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeliyiz” dedi.

Toplantıda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ve Çocuk Kısım Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği yaptıkları faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı, kadına yönelik şiddetle mücadelede mevcut durumun değerlendirilmesi, alınması gereken somut önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Vali Yaşar Karadeniz'in başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mesut Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve ilgililer katıldı.