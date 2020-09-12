Vali Karadeniz Köprübaşı'nda incelemelerde bulundu

Vali Karadeniz, Kaymakam Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkanı Regaip Topuz'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz, kaymakamlık ve belediye personeli ile de sohbet ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Kaymakamlık ve belediye ziyareti sonrası Vali Karadeniz, şehit Şenol Uçtu'nun Köprübaşı ilçesinde yaşayan ailesini de ziyaret etti. Burada bir süre şehit ailesi ile sohbet eden Vali Karadeniz daha sonra Kıranşeyh Mahallesinde bulunan ve ceviz üretimi yapan tarım işletmesini ziyaret etti. Sürdürülebilir modern tarım teknikleriyle ceviz üretimi yapan işletmede incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, yetkililerinden bilgi aldı.