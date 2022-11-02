Vali Karadeniz Kula Deri İhtisas ve Karma OSB müteşebbis heyetine başkanlık etti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı için geldiği Kula'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, altyapısı için ihaleye çıkacak olan Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı için Kula ilçesine geldi. Müteşebbis Heyeti ve protokol üyeleri tarafından Beyler Evi'nde karşılanan Vali Karadeniz, başkanlığını yaptığı toplantıda heyet üyeleri ile görüştü. Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik şebekesi ve telekom altyapı şebeke çalışmaları kapsayan ihalesi 24 Kasım tarihinde yapılacak. Vali Karadeniz, müteşebbis heyetiyle yaptığı toplantının ardından ilçe genelinde restorasyon çalışmaları devam eden tarihi sokakları inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Vali Karadeniz, ziyaret ve temaslarının ardından Selendi ilçesindeki programına katılmak üzere Kula'dan ayrıldı.

Vali Yaşar Karadeniz'in Kula programına, Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, belediye meclis üyeleri, ve protokol üyeleri eşlik etti.