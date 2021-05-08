Vali Karadeniz Kula'da incelemelerde bulundu

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kula ilçesine gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kaymakam Kemal Duru'yu makamında ziyaret etmesinin ardından, beraberindeki heyet ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve açılış için gün sayan Gençlik Merkezi'ni inceledi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kula ilçesine gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilk olarak Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu ziyaret ederek Kula'da yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Pandemi ile mücadelede yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Kula'da spor branşında yapılan yatırımların ve faaliyete geçirilmesi planlanan hizmetlerin görüşmesi de yapıldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'ya kazandırılan ve açılış için gün sayan Gençlik Merkezi inşaatını beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret eden Vali Karadeniz, yüklenici firma yetkililerinden ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sait Bozer'den bilgi aldı. Gençlik Merkezi'nin hizmete açıldığında Kulalı gençler için oldukça faydalı olacağını dile getiren Vali Karadeniz, Kula'ya ve Kulalılara hayırlı olmasını diledi.

Vali Karadeniz, buradaki incelemelerin ardından Kula'dan ayrıldı.