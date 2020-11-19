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Vali Karadeniz kurumların çalışmalarını yakında takip ediyor

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz kurum ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği kurumların çalışmalarını yakından takip ediyor.


Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Karayolları 23. Şube Şefliğini ve DSİ 22. Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vali Yaşar Karadeniz, kurum ziyaretleri kapsamında Karayolları 23. Şube Şefliğini ziyaret etti. Karayolları 23. Şube Şefi Veli Şahin ve personeli tarafından karşılanan Vali Yaşar Karadeniz, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Karayollarının ardından Vali Karadeniz, DSİ 22. Şube Müdürlüğünü de ziyaret etti.


DSİ 22. Şube Müdürü Gazi Mutluoğlu'nu ziyaret eden Vali Karadeniz'e kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

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