Vali Karadeniz, Manisa İlmek Kadın Kooperatifi açılışına katıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisalı kadınlar tarafından kurulan ve Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nün (FAO) desteklediği Manisa İlmek Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin açılış törenine katıldı.

Manisalı kadınlar BM Gıda Tarım Örgütü'nün destekleriyle İlmek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurdu. El halısı üretiminin yapılacağı kooperatif de kooperatif üyeleri tarafından yapılacak olan gıda ürünlerinin satışı da gerçekleştirilecek. Kooperatif Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in katılımlarıyla açıldı.

Açılış töreninde konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Kadınlarımız kooperatifleşme konusunda hem Ülkemizde hem de İlimizde güzel örnekler sergiliyorlar, adeta kooperatifçiliğin lokomotifi haline gelmeye başladılar. Öncelikle kendilerini bu güzel çalışmaları için kutluyorum. İnanıyorum ki bugün yapılan çalışmalar diğer alanlarda faaliyet gösteren kooperatiflere de örnek olacaktır” dedi.

Manisa İlmek Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin birçok kurumun desteğini aldığını ve bu sayede başarılı sonuçlar elde edeceklerine inandığını da ifade eden Vali Karadeniz “Kadınlarımız, daha işin başında doğru bir başlangıç yaparak şimdiden pazarlama ile ilgili sorunları çözmüş hatta uluslararası alanda satış bantlarını kurmuş durumda. Burada sergilenen güzel işbirliğinde emeği ve desteği olan Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Japon Hükümetine, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütüne ve kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Kooperatifimizin İlimize ve kadınlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Karadeniz ve protokol üyeleri, kooperatifin açılış kurdelesini keserek, kooperatifte yer alan çalışmaları ve ürünleri incelendi. Açılışta ayrıca Vali Karadeniz tarafından faydalanıcılara sertifika verildi.

Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra, Gıda Güvenliği Uzmanı ve Projenin Teknik Sorumlusu Keigo Obara, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Tarım İl Müdürü Metin Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Türkiye İş Kurumu Manisa İl Müdürü Eşref Aslan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Kooperatif Başkanı ve Türk Faydalanıcı Zuhal Güneş ve kooperatif üyeleri katıldı.