Vali Karadeniz, Manisa Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

Dr. Serkan Saka'dan bilgi aldı.

Pandemi ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka'dan bilgi alan Vali Karadeniz, kurumların alınan tedbir ve önlemler eşliğinde vatandaşın sağlığı için özveri ile çalıştıklarını, vatandaşlarında kurallara uyma konusunda göstereceği hassasiyetin, yeni vakaların ve can kayıplarının önüne geçmesini sağlayacağını ifade etti.

Ziyarete Vali Karadeniz‘in yanı sıra İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, YDA İşletme Direktörü Ömer Kurtay, başhekim yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.