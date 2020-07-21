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Vali Karadeniz misafirlerini ağırladı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz bir yandan misafirlerini ağırlarken bir yandan da Gölova Kaymakamlığına atanan Selendi Kaymakamı Can Atak’ı kabul etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz bir yandan misafirlerini ağırlarken bir yandan da Gölova Kaymakamlığına atanan Selendi Kaymakamı Can Atak'ı kabul etti.


Kısa bir süre önce görevine başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.



Vali Karadeniz'e ‘Hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor


Manisaspor Başkanı Murat Yörük, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Manisaspor Başkanı Murat Yörük, Vali Karadeniz'e üzerinde isminin yazılı olduğu Manisaspor forması hediye etti.



Selendi Kaymakamı Atak, Vali Karadeniz'e veda etti


Selendi Kaymakamı Can Atak, Vali Yaşar Karadeniz'e veda ziyaretinde bulundu.


Manisa'nın Selendi ilçesinde görev yapmakta iken Cumhurbaşkanlığı'nın 13/07/2020 tarihli ve 2020/362 sayılı kararnamesi ile Sivas İli Gölova Kaymakamlığına atanan Can Atak, Vali Yaşar Karadeniz'e veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Karadeniz, Kaymakam Atak'a ilimizde görev yaptığı süre boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

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