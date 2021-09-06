Vali Karadeniz misafirlerini ağırladı

Manisa Vali Yardımcılığı görevine atanan Aydın Memük, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay Nejdet Özcan, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Vali Karadeniz, 20 Ağustos 2021 tarih 31574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir Vali Yardımcılığı görevinden Manisa Vali Yardımcılığı görevine atanan Aydın Memük ve Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay Nejdet Özcan'ı makamında ağırladı. Vali Karadeniz, göreve yeni başlayan Vali Yardımcısı Memük ve Jandarma Albay Özcan'a yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu. Ziyarette, Kaymakam Duru ve Belediye Başkanı Tosun tarafından Kula ilçesinde devam eden ve planlanan projelere ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi verilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.