Vali Karadeniz, muhtarlarla bir araya geldi

Muhtarlarla bir araya gelen Vali Yaşar Karadeniz, muhtarların yapmış olduğu görevin önemine değinerek “Kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlarımızla irtibatında muhtarlarımız çok önemli bir rol üstleniyor. Türk tarihinde uç beyi kavramı vardır, sizler aslında devletimizin uç beyisiniz. Devletin en ücra köşeye kadar uzanan eli sizlersiniz, hepsinden de önemlisi kendi yaşadığınız yerde ve memleketinizde yöneticilik yapmak gibi bir zorluğu da yaşıyorsunuz. Çünkü herhangi bir sorunda vatandaşlarımız ilk olarak size geliyor. Mahallelerinizde de sizleri ziyaret etmeye, ihtiyaç ve taleplerinizi imkânlar doğrultusunda yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

Vali Karadeniz'in konuşmasının ardından söz alan muhtarlar, hayırlı olsun dileklerini ileterek, mahallelerinin ihtiyaç ve taleplerini Vali Karadeniz'e iletti.