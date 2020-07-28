İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Karadeniz, muhtarlarla bir araya geldi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Salihli, Akhisar, Gördes, Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerinde görev yapan bazı mahalle muhtarları ile Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda bir araya geldi.


Muhtarlarla bir araya gelen Vali Yaşar Karadeniz, muhtarların yapmış olduğu görevin önemine değinerek “Kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlarımızla irtibatında muhtarlarımız çok önemli bir rol üstleniyor. Türk tarihinde uç beyi kavramı vardır, sizler aslında devletimizin uç beyisiniz. Devletin en ücra köşeye kadar uzanan eli sizlersiniz, hepsinden de önemlisi kendi yaşadığınız yerde ve memleketinizde yöneticilik yapmak gibi bir zorluğu da yaşıyorsunuz. Çünkü herhangi bir sorunda vatandaşlarımız ilk olarak size geliyor. Mahallelerinizde de sizleri ziyaret etmeye, ihtiyaç ve taleplerinizi imkânlar doğrultusunda yerine getirmeye çalışacağız” dedi.


Vali Karadeniz'in konuşmasının ardından söz alan muhtarlar, hayırlı olsun dileklerini ileterek, mahallelerinin ihtiyaç ve taleplerini Vali Karadeniz'e iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.