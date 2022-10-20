Vali Karadeniz, muhtarlarla yemekte bir araya geldi

Vali Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde Yunusemre ilçesindkei bir otelde düzenlenen yemek programına Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve muhtarlar katıldı.

“Selendi ve Kula'da Muhtar Evi temeli atıldı”

Programda yaptığı konuşmada, dünyaya demokratik açıdan en örnek kurumlardan birinin muhtarlık sistemi olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, “Muhtarlarımız köyleri ve mahallelerine sahip çıkarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirmek için canla başla çalışıyorlar. Son dönemde özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla ilgili yapmış olduğu toplantılar ve muhtarlar günü ile ilgili yapılan düzenlemelerden sonra kamuoyunda muhtarların varlığı, muhtarlık kurumunun sorumluluğu, yetkileri ve önemi bir kez daha gündeme geldi. Bugün de Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni yapıldı. İlimizde de şu an için Kula ve Selendi ilçelerimizde Muhtar Evi temeli atıldı. Bunun için İçişleri Bakanlığı tarafından ayrılan bütçe dahilinde 100 gün içinde yapımı tamamlanmış olacak” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayan Vali Yaşar Karadeniz, muhtarlara görev yaptıkları mahallelerde yapmış oldukları fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür etti.