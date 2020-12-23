Vali Karadeniz önce OSB toplantısına katıldı ardından kütüphane açtı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Akhisar ilçesinde Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB Müteşebbis Heyet toplantısı katıldıktan sonra Saruhanlı ilçesinde de İlçe Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında, Akhisar Belediyesi Encümen Salonunda yapıldı.

OSB enerji nakil hattı, atık su arıtma tesis alanı ve 2021 yılı arsa tahsis bedellerinin belirlenmesi konularının değerlendirildiği toplantıda 3. Ara Dönem Denetim Kurulu Raporu ve 2021 yılı tahmini- gelir gider bütçesi de görüşüldü.

Vali Yaşar Karadeniz'in başkanlık ettiği toplantıya Akhisar Kaymakam Sabit Kaya, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve müteşebbis heyet üyeleri de katıldı.

Saruhanlı'da kütüphane açılışına katıldı

Vali Yaşar Karadeniz, Saruhanlı Dr. İbrahim Türek İlçe Halk Kütüphanesi açılışına katıldı. Hayırsever Dr. İbrahim Türek'in maddi katkıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Manisa Valiliğinin desteğiyle hayata geçirilen Dr. İbrahim Türek İlçe Halk Kütüphanesi Saruhanlı ilçesinde hizmete açıldı.

Açılışa Vali Yaşar Karadeniz, Saruhanlı İlçe Kaymakamı Necmettin Yalınalp, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve vatandaşlar katıldı.

Vali Karadeniz, ilçede kütüphane açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlçemize hayırlı olsun. Çok güzel emek verilmiş bir kütüphane olmuş. Emeği geçenlere ve özellikle Dr. İbrahim Türek'e teşekkür ediyor, kendisine sağlık ve huzur diliyorum. Binlerce kitabın bulunduğu nezih ve ferah bir mekan, umarım gençlerimiz, çocuklarımız ve tüm Saruhanlı halkı bu güzel kütüphaneden faydalanırlar” dedi.

Açılışta konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da, “Kıymetli hayırseverimiz, değerli büyüğümüz Dr. İbrahim Türek'in katkılarıyla daha önce Manisa'da Tarihi Borsa Kahvehanesini kütüphaneye çevirmiştik. Binlerce kitabın bulunduğu 60 kişi kapasiteli kütüphanemizden bugüne kadar yüzlerce okuyucumuz faydalandı ve faydalanmaya devam ediyor. Kıymetli büyüğümüz Dr. İbrahim Türek bu kez Saruhanlı'ya bir kütüphane kazandırdı. Bakanlığımızın ve valiliğimizin de katkılarıyla kütüphaneye dönüştürdüğümüz bu alan farklı bir konseptte, duvarlarında resimleri, içinde binlerce kitabı ile Saruhanlılara hizmet verecek. Bakanlığımızın da takdirleri ile kütüphanemizin ismi Saruhanlı Dr. İbrahim Türek İlçe Halk Kütüphanesi oldu. Başta Dr. İbrahim Türek olmak üzere emeği geçen herkese Saruhanlılar adına teşekkür ediyorum. Pandemi kurallarına da uyarak özellikle gençlerimiz ve çocuklar buradan en iyi şekilde istifade edecek.” diye konuştu.

300 metrekare alana sahip kütüphanede, 20 bin kitap ve 50 okuyucu kapasiteli süreli yayınlar bölümü, okuyucu bölümü, ders çalışma ve bilgisayar alanları ve çocuk bölümü yer alıyor.