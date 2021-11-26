Vali Karadeniz, tarihe yolculuk yaptı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Ayşe Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesi ve Mevlevihane'yi ziyaret etti, Ulu Cami de devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Saruhanoğulları Beyliğinin ve Osmanlı'nın en önemli mimari yapılarıyla donatılan şehzadeler şehri Manisa'daki en önemli yapıları yerinde inceleyen Vali Karadeniz yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye'deki 10 müzeden biri

Vali Yaşar Karadeniz, ilk olarak Manisa'da 500 yıl darüşşifa olarak kullanılan ve 8 yıldır da Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet veren Ayşe Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesini ziyaret etti. Türkiye'deki 10 tıp tarihi müzesinden biri olan, geçmişinde şifahane olarak kullanılan 3 yapıdan biri olan ve geçmişten günümüze tıp tarihinin yolculuğunun anlatıldığı müzede incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, yetkililerden bilgi aldı.

Ulu Cami'de incelemelerde bulundu

Vali Karadeniz, Ayşe Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesi ziyareti sonrasında Saruhanoğulları Beyliği'nin en önemli yapılarından biri olan ve restorasyon çalışmaları devam eden yaklaşık 7 asırlık Ulu Cami'de incelemelerde bulundu. Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Karadeniz, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Manisa Mevlevihane'sine ziyaret

Vali Karadeniz daha sonra Saruhan Bey'in torunu İshak Çelebi tarafından inşa ettirilen Ulu Cami Külliyesi'nin bir bölümünü oluşturan Manisa Mevlevihane'sini de ziyaret etti. Günümüzde Mevlevi kültürünün tanıtıldığı bir etnografya müzesi olarak hizmet vermeye devam eden Mevlevihane'yi gezen Vali Karadeniz, Mevlevihane'nin tarihi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Karadeniz, öğretmenleri eşliğinde Mevlevihane'yi ziyaret eden öğrencilerle de sohbet ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretlerde Vali Karadeniz'e Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da eşlik etti.