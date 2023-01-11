Vali Karadeniz, Turgutlu'da incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'da incelemelerde bulunarak devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesini ziyaret etti. Vali Yaşar Karadeniz, Urganlı Mahallesi ziyaretinde Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Urganlı Mahallesini ziyaretinde ilk olarak Urganlı Mahalle Muhtarlığını ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, daha sonra Urganlı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Urganlı İmam Hatip Ortaokulu, Urganlı Aile Sağlığı Merkezi ile Urganlı Jandarma Karakol Komutanlığına ziyarette bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz ilk olarak Urganlı Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti. Ziyarette Turgutlu Urganlı Mahallesi Muhtarı Tarık Kayabaş, mahallesinin durumu, yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi vererek istek ve taleplerini iletti. Vali Karadeniz, Urganlı Mahalle Muhtarlığı ziyareti sonrası Urganlı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Urganlı İmam Hatip Ortaokulu, Urganlı Aile Sağlığı Merkezi ile Urganlı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Urganlı İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Vali Karadeniz, okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sınıfların ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerin istek ve taleplerini dinledi. Daha sonra sınıfları gezen Vali Karadeniz, öğrencilerle dersleri, sosyal faaliyetleri, geleceğe dair yapmak istedikleri mesleklere ilişkin sohbet ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Vali Karadeniz daha sonra Urganlı Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan personelle sohbet eden Vali Karadeniz, verilen hizmetlere ilişkin bilgi aldı. Vali Karadeniz okul ve aile sağlığı merkezini ziyareti sonrası Urganlı Jandarma Karakol Komutanlığına ziyarette bulunarak mahalledeki asayiş ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesini ziyaretinde Vali Yaşar Karadeniz'e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ve ilgililer eşlik etti.