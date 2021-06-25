Vali Karadeniz, Türkiye ve Azerbaycan Paralimpik Taekwondo Milli Takımı'nı ağırladı

Tokyo Paralimpik Oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek Paralimpik Taekwondo Milli Takımı, ortaklaşa kamp yürüttükleri Azerbaycan Milli Takımı ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Vali Karadeniz, 15. dönem hazırlık kampı için Manisa'da bulunan Paralimpik Taekwondo Milli Takımı ile Azerbaycan Paralimpik Taekwondo Milli Takımı antrenör ve sporcularını ağırladı. Ziyarette, Şehzadeler şehri Manisa'da bulunmaktan mutlu olduklarını ifade eden Milli Takım Teknik Diretörü Harun Dik, “İki devlet bir millet felsefesiyle Azerbaycan Milli Takımı ile antrenmanlarımızı yapıyoruz ve Azerbaycan Milli Takımını ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tokyo Olimpiyatları'nda hem Azerbaycan hem de Türkiye Milli Takımımızın ülkemizi altın madalya ile taçlandıracaklarına inanıyorum. Siz Sayın Valimize de bizleri ağırladığınız için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Azerbaycan Milli Takım Teknik Direktörü de iki kardeş takımın böyle güzel bir memlekette antrenman yapıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spora ve sporcuya verilen destekten dolayı teşekkür etti. Ziyarette, “Bundan önceki şampiyonalarda olduğu gibi Tokyo Olimpiyatları'nda da başarı göstererek daha önce alınmış madalyaların üzerine yenilerini ekleyeceğinize inanıyorum” diyen Vali Karadeniz, Türkiye ve Azerbaycan Milli Takım sporcularına ve antrenörlerine ziyaretleri sebebiyle teşekkür ederek, başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdür V. Mustafa Ersöz, Taekwondo İl Temsilcisi Gökay Budak'ın da hazır bulunduğu ziyarette günün anısına Vali Karadeniz'e Milli Takım forması hediye edildi.