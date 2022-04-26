Vali Karadeniz, UNESCO “Mesir Macunu Festivali” toplantısına katıldı

yılı vesilesiyle “Mesir Macunu Festivali”nin güncel durumunun değerlendirildiği istişare toplantısına katıldı.

Mesir Macunu Festivali'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydının 10. yılı vesilesiyle bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Video konferans sistemiyle yapılan ve UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz'un da katıldığı toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık Mesir Macunu Festivali'nin Manisa ve Türkiye açısından önemine değindi.

Toplantıda konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Mesir Macunu Festivali'nin Manisa ve Türkiye'nin önemli ve uzun süredir devam eden kadim bir şifa geleneği olduğunu, dünya üzerinde festivale dönüşen böylesine köklü bir şifa geleneğinin bulunmadığını belirterek bu uzun soluklu merhamet, şifa ve beraberlik geleneğini devam ettirmenin önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Mesir Macunu Festivali'nin 2012 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine alınmasıyla birlikte uluslararası bir boyuta taşınarak insanlığın ortak kültür miraslarından birisi haline geldiğini de söyleyen Vali Karadeniz “UNESCO tarafından verilen bu kıymetli unvan festivalin daha geniş kitlelerce tanınmasına, güçlenmesine ve coşkusuna katkı sağlamıştır. Bu vesile ile UNESCO sürecinde çalışmaları yürüten, katkı sağlayan, emeği geçenlere ayrıca teşekkür ederim. Bizler de bu kıymetli değeri en iyi şekilde muhafaza edip gelecek nesillere aktarmaya ve ülkemizle birlikte tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda pandemi sebebi ile ara verilen festivalimizi önümüzdeki yıl daha coşkulu ve daha geniş katılımlı olarak gerçekleştireceğiz” dedi.

Toplantı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun Somut Olmayan Kültürel Miras çalışmalarına ilişkin sunum yapılması, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.