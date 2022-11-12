Vali Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz Eğitime Katkı Derneği üyeleriyle buluştu

Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz, Eşi Zehra Karadeniz, 24. Dönem Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Eğitime Katkı Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, Dernek 2. Başkanı Hasan Kabadağ, dernek yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri katıldı.

Derneğin mali durumu hakkında bilgi verilen programda, öğrencilere verilecek karşılıksız burs ve yemek bursu miktar ve sayıları görüşülerek karara bağlandı.

Dernek faaliyetleri hakkında kısa bir bilgi veren Eğitime Katkı Derneği Başkan Prof. Dr. Süleyman Sami, öğrencilerin ihtiyaç esasına göre yapılan puanlamaya göre belirlediğini ve burs dağıtımı yapıldığını belirtti.

Programda konuşan Vali Karadeniz de “Ülkemizin belki de en önemli hayır işlerinden birisi öğrenci yetiştirmek, bu ülkeye insan yetiştirmek. Bunu zaten üniversitede ki görevleriniz dolayısı ile yapıyorsunuz ama birde böyle bir hayır işini üstüne ekleyerek yapmış olmak gerçekten çok büyük fedakârlık” diye konuştu, dernek yönetimine teşekkür etti.

Program sonrası Vali Karadeniz, eşi Zehra Karadeniz ve davetliler bahçe girişinde bulunan el sanatları sergisini gezdi.