Vali Karadeniz Vestel'de incelemelerde bulundu

Vestel elektronik, buzdolabı, çamaşır makinesi tesisleri üretim bantlarını gezen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yazılım ve tasarımı Vestel'in bünyesinde ki Türk mühendisler tarafından yapılan yerli üretim Otomatik Ateş Ölçüm Veri Kayıt ve Dezenfektan Sistemi de yerinde inceledi. Vali Karadeniz'e üretim ve kurulumu Vestel tarafından yapılan sistemin, fabrika, okul ve hastanelerde kullanıldığı bilgisini veren firma yetkilileri, sistem ile Vestel'in 8 ayrı kapısında 40 ayrı turnikeden günlük yaklaşık 20 bin ölçüm gerçekleştirildiğini de aktardı.

Fabrikada çalışan personel ile de sohbet eden Vali Karadeniz, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve fabrika yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.