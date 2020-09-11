İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Karadeniz Vestel'de incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel Fabrikasını ziyaret ederek yerli üretim otomatik ateş ölçüm veri kayıt ve dezenfektan sistemlerini yerinde inceledi.


Vestel elektronik, buzdolabı, çamaşır makinesi tesisleri üretim bantlarını gezen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yazılım ve tasarımı Vestel'in bünyesinde ki Türk mühendisler tarafından yapılan yerli üretim Otomatik Ateş Ölçüm Veri Kayıt ve Dezenfektan Sistemi de yerinde inceledi. Vali Karadeniz'e üretim ve kurulumu Vestel tarafından yapılan sistemin, fabrika, okul ve hastanelerde kullanıldığı bilgisini veren firma yetkilileri, sistem ile Vestel'in 8 ayrı kapısında 40 ayrı turnikeden günlük yaklaşık 20 bin ölçüm gerçekleştirildiğini de aktardı.


Fabrikada çalışan personel ile de sohbet eden Vali Karadeniz, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve fabrika yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.