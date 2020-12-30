Vali Karadeniz, yeni Manisa Müzesinde incelemelerde bulundu

Yapımı tamamlanmak üzere olan yeni Manisa Müzesi'ni ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, müzede bulunan bölümlerde incelemelerde bulundu. İnteraktif yaklaşım ile tasarlanmış olan müzenin zemin katında arkeolojik eserler, birinci katta ise arkeolojik ve etnografik eserler sergilenecek. Eserlerin güvenli koşullarda sergilenmesini sağlayan merkezi kilit sistemi ve nem-sıcaklık dengesi ayarlanmış vitrin sistemleri kullanılan Manisa Müzesinin 2021 yılı Ocak Ayında hizmete açılması planlanıyor.

Yunusemre İlçesi Akmescid Mahallesinde bulunan müzenin kapalı alanı yaklaşık 7 bin 600 metrekare sergileme alanı 2 bin 392 metrekare ve depo alanları ise bin 240 metrekareden oluşuyor.

Vali Karadeniz'e İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve yetkililer tarafından son durum hakkında bilgi verildi.